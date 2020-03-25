Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики

Президент США призвал к смягчению ограничений из-за коронавируса в стране.

Президент США на своей странице в соцсети Twitter эмоционально высказался по поводу ряда ограничений, вводимых в стране на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что временное закрытие местных компаний и ограничение на передвижение граждан мешает восстановлению экономики страны.

Трамп заявил, что граждане США "хотят вернуться к работе" и им по силам сохранять социальную дистанцию, а также ухаживать за пожилыми родственниками – главными жертвами коронавируса. Президент также отметил, что больше людей, чем вирус, может убить большая экономическая рецессия. Поэтому Трамп призвал к действию Конгресс страны.

Ранее мы сообщали о том, что Дональд Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня. Об этом сообщили журналисты из Politico со ссылкой на собственные источники. По данным издания, глава США требует от Саудовской Аравии нарастить добычу нефти и потеснить на рынке Россию.

Видео: YouTube / The White House