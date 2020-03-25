Президент США и наследный принц СА провели телефонные переговоры по поводу нефтяных цен на мировых рынках.

Дональд Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня. Об этом сообщили журналисты из Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, глава США требует от Саудовской Аравии нарастить добычу нефти и потеснить на рынке Россию. С таким заявлением президент обратился к наследному принцу Мухаммеду бин Салману 9 марта. Политики провели телефонный разговор о ситуации с котировками на нефть в мире. Трамп заметил, что не хочет, чтобы падение стоимости нефти вредило американским производителям. Он призвал иностранного коллегу сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы местные бурильщики оставались при деле.

Ранее США подтвердили возможность вступления в нефтяной союз с Саудовской Аравией. Об этом рассказал министр энергетики Дэн Бруйетт журналистам из Bloomberg. Сейчас подобную инициативу рассматривают в качестве одного из путей решения для стабилизации цен на сырье.

Трамп заявил о готовности Эрдогана пойти на договоренности с курдами.