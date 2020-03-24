В результате, по мнению президента США, к конфликту подключаются другие страны.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Эрдогана пойти на договоренности с курдами. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам лидера Соединённых Штатов, он предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заключить с курдами мир. Но "он не очень хотел, курды не очень хотели".

В результате, по мнению президента США, к конфликту подключаются другие страны.

- Тогда я говорю: заключите договоренности. Они говорят: "Окей, мы заключим сделку, - сказал Трамп.

Ранее Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану.

Видео: YouTube / The White House, Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME