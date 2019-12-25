Президент переживает, что США будет "выглядеть плохо" из-за ситуации в стране.

Дональд Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану. Об этом сообщили "РИА Новости". Речь идет о нападении на базу западной коалиции в Ираке. По мнению Вашингтона, за ней стоит военнизированная группировка "Катаиб Хезболлах".

Журналисты из NBC заявили, что президент США выразил озабоченность, что Америка будет "выглядеть плохо" из-за жесткости к Тегерану. Трамп заявил, что агрессивный удар невозможен из-за ситуации в Иране с коронавирусом. Официально эту информацию в Белом доме не подтвердили.

Напомним, что сейчас Китай, Италия и Иран лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. С 19 февраля первый пациент с пневмонией нового типа появился в Иране. С того дня в стране зарегистрировано 18407 случаев заражения. Из них 1284 случая закончились гибелью человека.

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса.

Видео: YouTube/The White House, MSNBC, CBS News, NBC News