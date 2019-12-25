Лидеры семи государств решили выбрать онлайн формат, а не встречаться лично.

Дональд Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса. Большая семерка не соберется в резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне 2020 года. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Об изменении формата встречи уведомлены все участники встречи. Ее планируют провести в онлайн-формате в апреле и мае 2020 года.

Ранее Трамп отказался провести саммит на курорте Trump National Doral в Майами. Изначально он поддерживал идею размещения иностранных гостей на личном курорте. Это бы позволило не выделять бюджетные средства на организацию мероприятия. В последний раз лидеры семи стран встречались в августе 2019 года во Франции. Их принимал местных город Биарицц.

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