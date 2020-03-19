Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА новости.

По словам президента США, если бы власти Китая вовремя оповестили мир об эпидемии коронавируса, то его распространение можно было предотвратить. В данный момент из-за того, что в КНР запретили врачам говорить о новом вирусе, другие страны "платят слишком большую цену".

"Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше", —сказано в сообщении.

Трамп добавил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился.

Ранее мы сообщали о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.

Видео:Youtube/The White House