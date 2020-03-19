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Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

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В прошлом году Россия экспортировала в КНР 40 млн тонн.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США. Об этом сообщила НСН.

Госкомпания Sinochem уже отказалась от закупок у "Роснефти" сырья из Венесуэлы. По данным экспертов, такое решение связано с санкциями США. Напомним, что ранее в США ввели санкции против "Роснефти" Rosneft Trading и TNK Trading. 

Отмечается, что в 2019 году Россия экспортировала в КНР 40 млн тонн.

Ранее мы сообщали о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности.

Теги: китай, мировые новости, общество, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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