В прошлом году Россия экспортировала в КНР 40 млн тонн.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США. Об этом сообщила НСН.

Госкомпания Sinochem уже отказалась от закупок у "Роснефти" сырья из Венесуэлы. По данным экспертов, такое решение связано с санкциями США. Напомним, что ранее в США ввели санкции против "Роснефти" Rosneft Trading и TNK Trading.

Отмечается, что в 2019 году Россия экспортировала в КНР 40 млн тонн.

Ранее мы сообщали о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности.