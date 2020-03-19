Закрытие связано с пандемией коронавируса.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности. Об этом говорится на сайте компании.

Отметим, что "Индиго-Тур" первая российская фирма, которая заявила о прекращении деятельности. Известно, что туроператор предлагал путевки в большинство стран Азии. В настоящее время из-за пандемии коронавируса направления стали невостребованными среди россиян.

В компании отметили, что сделали соответствующее заявление, чтобы дать возможность клиентам обратиться за выплатами.

Ранее мы сообщали о том, что с 12 марта отменили более 400 мероприятий в Петербурге.