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Российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности

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Закрытие связано с пандемией коронавируса.

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении деятельности. Об этом говорится на сайте компании.

Отметим, что "Индиго-Тур" первая российская фирма, которая заявила о прекращении деятельности. Известно, что туроператор предлагал путевки в большинство стран Азии. В настоящее время из-за пандемии коронавируса направления стали невостребованными среди россиян. 

В компании отметили, что сделали соответствующее заявление, чтобы дать возможность клиентам обратиться за выплатами.

Ранее мы сообщали о том, что с 12 марта отменили более 400 мероприятий в Петербурге.

Теги: новости россии, общество, туроператор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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