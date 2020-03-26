Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море. Об этом сообщили в "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ракетные фрегаты Североатлантического альянса пытались незаметно попасть в акваторию Черного моря. Однако на входе в море их встречал российский военный корабль "Пытливый".
Журналисты добавили, что российский экипаж заставил военных из Италии и Канады держаться как можно дальше от российских границ. Эксперты отметили, что для НАТО особо оскорбителен тот факт, что РФ не отправила целый флот. В Минобороны ограничились лишь одним кораблем, который бы смог эффективно справиться с двумя кораблями альянса. В СМИ рассказали, что за перемещениями средства НАТО на Черном море следят различные средства разведки Черноморского флота России. В частности, "Пытливый" регулярно контролирует военные корабли альянса.
Напомним, что итальянский корабль "Вирджинио Фасан" и "Фредериктон" ВМС Канады вошли в Черное море в понедельник, 23 марта.
Украина заявила о провокации в Черном море.
Видео: YouTube/Sevastopol Life
Обсуждение ( 5 )
В то время как вражеские корабли НАТО, а именно итальянский фрегат, бороздят просторы Чёрного моря, наши специалисты службы РХБЗ отмывают итальянским "друзьям" улицы и их дома. Что то не так в этом мире.Мы конечно правильно поступили спору нет, но вот как то не правильно, мягко говоря, себя ведут итальянские военные.
Бессовестные
Не надо путать "Божий дар с яичнецей". То что делают наши врачи в Италии - суть гуманитарная акция. То что сделали моряки "Пытливого" - охрана наших границ и унижение спесивых НАТОвцев.
Италия вы совсем ку ку ? Вирус по всему мозгу ? Или на лодках все без семей и родственников ?
Италия что может сделать если " старший" приказал.?
Однако сушка упала скорее при воздействии на нее РЭБ кораблями НАТО
Хорошо бы тщательное расследование провести, но не уверен что правящаяэлита на это пойдет