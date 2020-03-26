На встречу силам НАТО вышел "Пытливый".

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Чёрном море. Об этом сообщили в "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ракетные фрегаты Североатлантического альянса пытались незаметно попасть в акваторию Черного моря. Однако на входе в море их встречал российский военный корабль "Пытливый".

Журналисты добавили, что российский экипаж заставил военных из Италии и Канады держаться как можно дальше от российских границ. Эксперты отметили, что для НАТО особо оскорбителен тот факт, что РФ не отправила целый флот. В Минобороны ограничились лишь одним кораблем, который бы смог эффективно справиться с двумя кораблями альянса. В СМИ рассказали, что за перемещениями средства НАТО на Черном море следят различные средства разведки Черноморского флота России. В частности, "Пытливый" регулярно контролирует военные корабли альянса.

Напомним, что итальянский корабль "Вирджинио Фасан" и "Фредериктон" ВМС Канады вошли в Черное море в понедельник, 23 марта.

Украина заявила о провокации в Черном море.

Видео: YouTube/Sevastopol Life