Бретт Крозье потерял должность из-за "недальновидности".

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности. Об этом журналистам Reuters рассказал исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли. Чиновник пояснил, что Бретт Крозье уходит с занимаемой должности на авианосце USS "Теодор Рузвельт".

В агентстве рассказали, что ранее капитан корабля просил правительство ввести более жесткие меры ради борьбы со вспышком коронавирусной инфекции на борту американского авианосца. Военные считал необходимым снять с борта более четырех тысяч моряков, а после временно изолировать их. Модли назвал призыв Крозье "недальновидным". Он якобы не проследил за тем, чтобы данное письмо не попало в чужие руки.

Это напрасно подняло тревогу добавил Модли

Напомним, что на данный момент тесты более 100 человек на коронавирус на "Теодоре Рузвельте" дали положительный результат. В Минобороны США рассказали, что Пентагон еще не принимал решения об эвакуации людей с авианосца. Марк Эспер добавил, что на борту нет "тяжелых" пациентов. Всем зараженным на корабле предоставляется медицинская помощь.

Коронавирус уничтожает военное могущество США.