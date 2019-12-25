Глава Минобороны не видит необходимости в эвакуации военных с корабля.

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt. Об этом журналистам американского телеканала рассказал в интервью министр обороны Марк Эспер. Напомним, что чиновник не хочет применять экстренные меры на борту корабля, на котором ранее выявили случаи заражения коронавирусом. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, не следует ли начать эвакуацию на судне.

Я не думаю, что мы находимся на этом этапе...Мы предоставляем авианосцу много медицинской помощи, по мере необходимости мы направляем медицинский персонал прокомментировал эксперт

Эспер напомнил, что на данный момент на корабле нет тяжело заболевших военных. Основные силы экипажа и медиков брошены на то, чтобы остановить распространение инфекции и обеспечить меры сдерживания вируса. Чиновник добавил, что на данный момент он не успел детально ознакомиться с письмом, который ему направил капитан корабля.

Напомним, что журналисты Reuters ранее заявили, что капитан "Теодора Рузвельта" Бретт Крозье призвал в письме начальству ВМС США начать решительные меры для того, чтобы спасти жизни моряков. Он просил снять с корабля более четырех тысяч солдат, а также временно изолировать их от общества. На данный момент на корабле выявлено около 80 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус уничтожает военное могущество США.