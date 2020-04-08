Конкуренцию может составить и китайский J-20.

В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США. Так считают журналисты издания Sohu. Они отмечают, что российский истребитель вместе с ударным беспилотником могут стать сильнейшими в мире. И это поможет закончить эру лидерства американских истребителей.

Журналисты из Китая отмечают, что производство Су-57 довольно дорого обходится России. Однако именно это вооружение поможет прекратить лидерство США в этой сфере с истребителями F-22 и F-35.

Конкуренцию им может составить и китайский J-20.

Ранее мы сообщали, что США готовят к войне с Китаем новую пехоту.

Видео: YouTube / Минобороны России