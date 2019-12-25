Американцы планируют оптимизацию корпуса морской пехоты до 2030 года.

США готовят к войне с Китаем новую пехоту. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на материал Wall Street Journal. Журналисты опубликовали сведения от корпуса морской пехоты Америки о плане радикальной реформы. Она рассчитана на ближайшие десять лет. Чиновники надеются, что к 2030 году корпус окажется полностью оптимизирован для возможного конфликта против КНР.

Соответствующий документ Force Design 2030 опубликован еще 26 марта пресс-службой морской пехоты. Военные рассказали, что внимание Минобороны должно переключиться с контртеррористических операций в направлении масштабных операций против РФ и КНР. Инициатором стратегии выступил генерал Дэвид Бергер.

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Журналисты "Известий" считают, что фактически корпус вернется к историческому назначению - поддержке флота в операциях против равного соперника. При этом американцы должны уметь действовать на островах Китая и прибрежной зоне Азиатско-Тихоокеанского региона. Генерал Бергер уверен, что США следует сократить размер корпуса морской пехоты, чтобы добиться более высокого качества.

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