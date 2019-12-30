Морскую пехоту России включили в пятерку лучших в мире

Вместе с ней в топ-5 попали войска США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире. Вместе с ней в топ-5 попали войска США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

Лидером рейтинга стал американский Корпус морской пехоты (КМП). На фоне остальных он выделяется численностью. По данным за 2017 год, в КМП - около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов.

Второе место заняла российская морская пехота. По мнению автора материала, экспедиционные силы РФ, специализирующиеся на десантных операциях, являются хорошо подготовленной и боеспособной силой.

Далее следуют Королевская морская пехота Великобритании и морская пехота Южной Кореи. Замыкает пятерку лидеров китайская морская пехота, которая насчитывает около 30 тысяч человек.

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