Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ

В войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Пересвет".

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация. По словам главы государства, ни у кого в мире нет гиперзвукового оружия, только у РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

Путин отметил, что российские войска оснащены гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" и "Пересвет". Сейчас началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом "Авангард". В планах – работы над ракетами "Сармат" и "Циркон", а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник".

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" была разработна в НПО машиностроения в Московской области. Она способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность превышат 1 тысяч км. По некоторым данным, разработка "Циклона", а также крылатой ракеты "Калибр" может стать ответом США на приостановку Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России.

Видео: YouTube / Russia Insight, OP Info, Rumoaohepta7