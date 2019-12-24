Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Эта цифра достигла 82 %.

Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал долю современного оружия в ядерной триаде России. Эта цифра, по словам президента, достигла 82 %. Об этом пишут "Известия".

В целом в 2019 году в развитии ВС страны произошло много качественных изменений. По словам президента, в РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". Путин отметил, что это оружие будущего, которое может преодолевать как действующую, так и перспективную ПРО.

Кроме того, в российские вооруженные силы активно внедряются роботизированные комлексы и беспилотные аппараты. Важные шаги были сделаны в совершенствовании систем управления связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Новую технику регулярно используют на учениях. Она позволяет отрабатывать тактически сложные и нестандартные задачи.

Ранее Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1