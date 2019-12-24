Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии

Президент уверен, что это произойдет в случае, если РФ попытается нарушить суверенитет Белоруссии.

Александр Лукашенко предупредил Россию о возможной войне с НАТО, если она попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Глава государства отметил, что Запад и НАТО не перенесут этого и сочтут за угрозу им. Он добавил, что в "чем-то" считает такие рассуждения верными.

Кроме того, в интервью Лукашенко пожаловался на то, что Россия ежегодно "прессует" Белоруссию и "завинчивает гайки", выставляя все более условия для дальнейшего сотрудничества по ценам на энерегоносители.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко состоялась 20 декабря на саммите стран СНГ. После этого президент Белоруссии заявил, что страны смогли договориться по вопросам поставок топлива. Позже глава Минэкономики Максим Орешкин уточнил, что финальные договоренности блокируются из-за нерешенных вопросов по ценам на нефть и газ.

Ранее мы писали, что Лукашенко и Путин вспомнили свою первую встречу.

Видео: YouTube / CTVBY