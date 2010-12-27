Лукашенко и Путин вспомнили свою первую встречу

Знакомство лидеров произошло в Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Видео разговора двух глав государств опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

Белорусский лидер рассказал, что с Путиным они знакомы давно, но не смог вспомнить обстоятельства встречи. Тогда российский президент напомнил ему о давнем приезде в Северную столицу. "А кто тебя тогда встречал?", - спросил Путин у Лукашенко. Тогда последний, рассмеявшись, вспомнил знакомство.

Предположительно, речь идет о времени, когда Путин работал в мэрии города на Неве - с 1990-го по 1996 год. Встреча лидеров могла произойти в середине 90-х. Сейчас президент Белоруссии также находится в Петербурге после саммит ЕАЭС и отдельной встречи между двумя главами.

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Фото: AP, Дмитрий Смирнов / Twitter