Центр Петербурга встал в пробки из-за приезда Путина и Лукашенко

Днем 18 июля центр Петербурга встал в многокилометровые заторы. Сейчас в городе на Неве наблюдаются 5-бальные пробки. Плотнее всего на Петроградской стороне, Васильевском острове и некоторых улицах Центрального района. Кроме того, автолюбители сообщили о закрытии проезда на Дворцовый мост и некоторые набережные.
Отмечается, что многокилометровые заторы связаны с приездом Владимира Путина и Александра Лукашенко в город на Неве. Два президента должны встретиться в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии. В событии также участвует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее мы писали, что фура перекрыла трассу М-10 в Трубниковом Бору Ленобласти.
Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"
Обсуждение ( 3 )
они же для народа стараются что-бы народу хорошо жилось,спокойно и т.д и т.п
Сидели бы где нибуть на острове в тихом океане и обсуждали че нибудь.и людям жить немешали
борьба с пробками идет уже какой год?