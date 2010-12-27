Центр Петербурга встал в пробки из-за приезда Путина и Лукашенко

Сейчас в городе на Неве наблюдаются заторы в 5 баллов.

Днем 18 июля центр Петербурга встал в многокилометровые заторы. Сейчас в городе на Неве наблюдаются 5-бальные пробки. Плотнее всего на Петроградской стороне, Васильевском острове и некоторых улицах Центрального района. Кроме того, автолюбители сообщили о закрытии проезда на Дворцовый мост и некоторые набережные.

Отмечается, что многокилометровые заторы связаны с приездом Владимира Путина и Александра Лукашенко в город на Неве. Два президента должны встретиться в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии. В событии также участвует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее мы писали, что фура перекрыла трассу М-10 в Трубниковом Бору Ленобласти.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"