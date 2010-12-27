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Центр Петербурга встал в пробки из-за приезда Путина и Лукашенко
Сегодня, 15:47
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Alena_Zinovieva

Центр Петербурга встал в пробки из-за приезда Путина и Лукашенко

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Сейчас в городе на Неве наблюдаются заторы в 5 баллов.

Днем 18 июля центр Петербурга встал в многокилометровые заторы. Сейчас в городе на Неве наблюдаются 5-бальные пробки. Плотнее всего на Петроградской стороне, Васильевском острове и некоторых улицах Центрального района. Кроме того, автолюбители сообщили о закрытии проезда на Дворцовый мост и некоторые набережные. 

Отмечается, что многокилометровые заторы связаны с приездом Владимира Путина и Александра Лукашенко в город на Неве. Два президента должны встретиться в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии. В событии также участвует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее мы писали, что фура перекрыла трассу М-10 в Трубниковом Бору Ленобласти.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Теги: пробки спб, путин лукашенко, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 16:57

они же для народа стараются что-бы народу хорошо жилось,спокойно и т.д и т.п

 

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Аноним
Сегодня 16:52

Сидели бы где нибуть на острове в тихом океане и обсуждали че нибудь.и людям жить немешали

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Аноним
Сегодня 16:58

борьба с пробками идет уже какой год?

 

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