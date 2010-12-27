Фура перекрыла трассу М-10 в Трубниковом Бору Ленобласти

Образовалась пробка от железнодорожной станции Бибино-2 до Бора.

В четверг, 18 июля около 13:00 в Трубниковом Бору Тосненского района Ленобласти фура перегородила проезд по трассе М-10 в сторону Петербурга. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Пробка образовалась от железнодорожной станции Бибино-2 до Бора.

У фуры повреждена кабина водителя. Информации о пострадавших не поступало. Подробности ДТП уточняются.

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