Во дворе дома на Ленинградском шоссе женщина попала под колеса автомобиля

Она находится в тяжелом состоянии.

В среду, 17-го июля, в поселке Коммунар Гатчинского района водитель сбил пешехода. Это случилось во дворе дома на Ленинградском шоссе, 27. Об этом сообщил отдел пропаганды ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла в 17:32. "Митсубиси" выезжал задним ходом внутри двора. В этот момент он сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter. TV сообщил о том, что водитель такси не пропустил реанимацию в Московском районе.

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