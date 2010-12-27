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Водитель такси не пропустил реанимацию в Московском районе
Сегодня, 11:25
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Cherepanov

Водитель такси не пропустил реанимацию в Московском районе

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Автомобили столкнулись на Благодатной улице.

В четверг, 18 июля на съезде с ЗСД на Благодатную улицу в Московском районе автомобиль Яндекс.Такси врезался в машину реанимации. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель такси не пропустил реанимацию, которая ехала с включенным маячком.

Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода у станции "Черная речка".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: благодатная улица, дтп с яндекс такси, дтп спб, московский район, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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