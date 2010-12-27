Водитель такси не пропустил реанимацию в Московском районе

В четверг, 18 июля на съезде с ЗСД на Благодатную улицу в Московском районе автомобиль Яндекс.Такси врезался в машину реанимации. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.
По словам очевидцев, водитель такси не пропустил реанимацию, которая ехала с включенным маячком.
Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода у станции "Черная речка".
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
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