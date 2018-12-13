СМИ: Михаила Бабича отзовут с должности посла в Белоруссии

Отставка связана с многочисленными просьбами президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич будет отозван со своей должности. Соответствующий указ подпишет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают источники "Коммерсанта" и "Интерфакса".

Грядущая отставка Бабича связана с многочисленными просьбами, которые поступали от Александра Лукашенко в адрес Путина. Последняя беседа двух президентов состоялась в Пекине. Лукашенко заявил, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, при этом снова затронул тему отставки Бабича. Как сообщает источник "Коммерсанта", Путин согласился и дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку.

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Фото: premier.gov.ru