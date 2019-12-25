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Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных
Сегодня, 9:02
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matveyvn

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных

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Периодически осуществляется ротация инструкторского состава.

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко опроверг сообщения о переброске сотен военных. Об этом пишут "РИА Новости".

Титоренко подчеркнул, что ЦАР нет российских военнослужащих — кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги.

Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны.

Владимир Титоренко, посол РФ в ЦАР

Он отметил, что периодически осуществляется ротация инструкторского состава.

Ранее в столице ЦАР появилось ленинградское мороженое.

Теги: армия россии, посол россии, цар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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