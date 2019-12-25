Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных

Периодически осуществляется ротация инструкторского состава.

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко опроверг сообщения о переброске сотен военных. Об этом пишут "РИА Новости".

Титоренко подчеркнул, что ЦАР нет российских военнослужащих — кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги.

Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Владимир Титоренко, посол РФ в ЦАР

Он отметил, что периодически осуществляется ротация инструкторского состава.

Ранее в столице ЦАР появилось ленинградское мороженое.