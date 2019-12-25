Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко опроверг сообщения о переброске сотен военных. Об этом пишут "РИА Новости".
Титоренко подчеркнул, что ЦАР нет российских военнослужащих — кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги.
Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны.
Владимир Титоренко, посол РФ в ЦАР
Он отметил, что периодически осуществляется ротация инструкторского состава.
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