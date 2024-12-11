Путин начал переговоры с президентом ЦАР

Глава государства поблагодарил Туадеру за поддержку развития межгосударственных связей.

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил Туадеру за поддержку развития межгосударственных связей. Он подчеркнул, что президент республики дважды принимал участие в саммитах "Россия-Африка".

Исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами, будут развиваться и поддерживаться. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ.

Видео: kremlin.ru