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Путин начал переговоры с президентом ЦАР

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Глава государства поблагодарил Туадеру за поддержку развития межгосударственных связей.

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поблагодарил Туадеру за поддержку развития межгосударственных связей. Он подчеркнул, что президент республики дважды принимал участие в саммитах "Россия-Африка".

Исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами, будут развиваться и поддерживаться.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, переговоры, президент россии, цар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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