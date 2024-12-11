Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Президент отметил необходимость делать все возможное, чтобы "жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он заявил на заседании Российского комитета "Победа".

По словам главы государства, размер единовременной выплаты составляет 80 тысяч рублей. Кроме того выплата труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда будут положен выплаты в размере 55 тысяч рублей. Путин отметил необходимость делать все возможное, чтобы "жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной".

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором РФПИ.

Видео: kremlin.ru