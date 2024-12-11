Путин провел встречу с гендиректором РФПИ

Глава государства обсудил текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Дмитриевым текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях. Глава фонда отметил, что РФПИ проинвестировал 100 знаковых проектов в различных отраслях. По его словам, общий объем инвестиций составил свыше 2,3 трлн рублей.

Ранее Путин заявил, что россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы.

Видео: kremlin.ru