  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:42
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел встречу с гендиректором РФПИ

0 0

Глава государства обсудил текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства обсудил с Дмитриевым текущие проекты РФПИ в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях. Глава фонда отметил, что РФПИ проинвестировал 100 знаковых проектов в различных отраслях. По его словам, общий объем инвестиций составил свыше 2,3 трлн рублей.

Ранее Путин заявил, что россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кирилл дмитриев, президент россии, рфпи
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии