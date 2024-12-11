Путин: россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы

По его словам, к приоритетным направления прокурорской работы относится защита трудовых, жилищных и других прав граждан.

Россияне ждут от прокуроров последовательной и результативной работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя российских прокуроров с профессиональным праздником. Его поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что к приоритетным направления прокурорской работы относится защита трудовых, жилищных и других прав граждан. Он также заявил о значимости работы прокуратуры в защите экономики страны. Отметим, что день работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным.

Видео: kremlin.ru