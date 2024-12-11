Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил в пятницу, 10 января, о том, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним. В настоящее время стороны ведут подготовку к такой рабочей встрече. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами в рамках проведенной пресс-конференции, организованной в его резиденции во Флориде.
Он хочет встретиться, и мы занимается организацией.
Дональд Трамп, новый президент США
На вопрос СМИ о возможности трехсторонней встречи между ним, Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином Дональд Трамп ответил, что это может произойти определено позже.
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады.
Фото и видео: YouTube / CNN-News18
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все