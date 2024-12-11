Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный глава США не исключил в будущем трехстороннего формата общения с главой РФ и лидером Китая.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил в пятницу, 10 января, о том, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним. В настоящее время стороны ведут подготовку к такой рабочей встрече. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами в рамках проведенной пресс-конференции, организованной в его резиденции во Флориде.

Он хочет встретиться, и мы занимается организацией. Дональд Трамп, новый президент США

На вопрос СМИ о возможности трехсторонней встречи между ним, Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином Дональд Трамп ответил, что это может произойти определено позже.

Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18