Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады

По мнению политика, экс-хоккеист мог бы легко одержать победу на выборах.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшему хоккеисту Уэйну Гретцки стать премьер-министром Канады. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что провел встречу с Гретцки, на которой предложил тому выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Канады. По мнению политика, экс-хоккеист мог бы легко одержать победу. Парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.

Он не проявил никакого интереса, но я думаю, что жители Канады должны начать его продвижение. За этим было бы весело наблюдать. Дональд Трамп, избранный президент США

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Фото: nhl.com