Кузнецов получил травму в матче против ЦСКА

Игрок получил сотрясение и выбыл на неопределенный срок.

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Команда из Петербурга уступила московским "армейцам" со счетом 5:6. Во втором периоде матча Кузнецов столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и не смог продолжить встречу. Он покинул лед в сопровождении врачей. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение и выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне КХЛ Евгений Кузнецов провел 33 матча и набрал 33 (10+23) очка.

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Фото: ska.ru