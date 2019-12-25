СКА потерпел второе поражение подряд на старте сезона КХЛ

Петербургский "армейцы" проиграли "Шанхаю" и "Торпедо".

Петербургский СКА проиграл нижегородскому "Торпедо" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе "Нагорный" в Нижнем Новгороде.

В составе "армейцев" голами отметились Николай Голдобин и Сергей Плотников. СКА дважды отыгрывался по ходу матча, но в овертайме пропустил третью шайбу. Это поражение стало вторым подряд на старте нового сезона КХЛ. До этого "армейцы" уступили "Шанхаю" со счетом 4:7.

Следующие матчи СКА проведет на своей арене. Команда Игоря Ларионова сыграет 11 сентября против челябинского "Трактора".

Фото: ska.ru