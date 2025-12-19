СКА решил не увольнять Ларионова с поста главного тренера

В последних пяти матчах команда потерпела пять поражений.

Хоккейный клуб СКА решил не увольнять Игоря Ларионова с поста главного тренера. Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале.

По информации источника, совет директоров петербургского клуба провел заседание. Отмечается, что 65-летнего специалиста не собираются увольнять из СКА. При этом не исключается, что новый помощник в тренерском штабе команды Леонид Тамбиев может в будущем возглавить "армейцев".

Напомним, Игорь Ларионов возглавляет СКА с июня 2025 года. В последних пяти матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда потерпела пять поражений. "Армейцы" идут на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. СКА находится в зоне попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

