Игроки СКА второй раз в сезоне провели закрытое собрание без тренера Ларионова

После домашнего поражения от "Сочи" (1:2) игроки команды собрались в раздевалке без наставника.

Второй раз в текущем сезоне КХЛ игроки хоккейного клуба СКА провели закрытое собрание без участия главного тренера Игоря Ларионова. Как передаёт корреспондент ТАСС, встреча состоялась сразу после матча регулярного чемпионата, в котором петербургская команда дома уступила "Сочи" со счётом 1:2.

По информации клуба, задержка общения игроков с журналистами после матча, которая составила около 20 минут, была связана с внутренним собранием команды. Это уже второй случай в сезоне-2025/26, когда хоккеисты СКА проводят подобное совещание самостоятельно, без тренерского штаба.

После 44 сыгранных матчей СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. "Сочи" находится на 10-й строчке с 34 очками в 43 матчах. Решение игроков собраться для разговора свидетельствует о напряжённой внутренней обстановке в коллективе на фоне нестабильных спортивных результатов.

Коллаж: Piter.TV / ХК СКА