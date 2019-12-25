Ларионов может покинуть пост главного тренера СКА

Команда потерпела шесть поражений в 11 матчах КХЛ.

Хоккейный клуб СКА может уволить Игоря Ларионова с поста главного тренера. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, следующие матчи СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут стать решающими для 64-летнего специалиста. В случае поражений руководство клуба может принять решение об увольнении Ларионова.

Напомним, Игорь Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года. В нынешнем сезоне КХЛ команда потерпела шесть поражений в 11 матчах. На ее счету 12 очков и девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда "Красная машина".

Фото: ska.ru