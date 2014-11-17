По его словам, производство клюшек будет происходить в России.

Член совета директоров хоккейного клуба "Динамо Москва" Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда "Красная машина". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео Ротенберг показала первую произведенную клюшку в символике бренда. Он также произвел несколько бросков по воротам. По словам Ротенберга, производство клюшек будет происходить в России.

Напомним, Роман Ротенберг возглавлял петербургский СКА с 2022-го по 2025 года. В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "армейцы" уступили московскому "Динамо" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина (2:4). С нового сезона СКА возглавляет Игорь Ларионов.

Фото: ska.ru