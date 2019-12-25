У экс-тренера СКА будут широкие полномочия в новом клубе.

Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского "Динамо". Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, у 44-летнего специалиста будут широкие полномочия. Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва бело-голубых. Он также займется привлечением инвестиций в клуб и развитием инфраструктуры.

Напомним, Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022-го по 2025 год. В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" завоевала Кубок Стэнли.

Фото: ska.ru