Бывший главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг войдет в совет директоров московского "Динамо". Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, у 44-летнего специалиста будут широкие полномочия. Ротенберг будет заниматься подготовкой резерва бело-голубых. Он также займется привлечением инвестиций в клуб и развитием инфраструктуры.
Напомним, Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022-го по 2025 год. В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли.
Ранее мы сообщали, что "Флорида" завоевала Кубок Стэнли.
Фото: ska.ru
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