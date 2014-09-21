Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Овечкина на "Матче года"

Благотворительный хоккейный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ состоится 25 июля на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на благотворительном "Матче года", который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили организаторы турнира.

В матче примут участие около 50 хоккеистов из НХЛ и КХЛ. Команду Сергачева усилит нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, а капитаном второй команды станет форвард "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.

Ротенберг с июля 2025 года входит в совет директоров московского "Динамо". Ранее, с 2022 по 2025 год, он возглавлял петербургский СКА, а также продолжает работать с национальной командой "Россия 25".

"Матч года" пройдет в третий раз. В предыдущие два года встречи принимала Москва, а все собранные средства направлялись на благотворительные проекты. В 2024 году организаторам удалось собрать 10 млн рублей, а в 2025-м — 30 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству забитых шайб.

Фото: СКА