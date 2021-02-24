"Флорида" завоевала Кубок Стэнли

Команда выиграла финальную серию у "Эдмонтона".

"Флорида" обыграла "Эдмонтон" со счетом 5:1 в шестом матче финала Кубка Стэнли и стала обладателем трофея. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт оформил покер в ворота гостей. Вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам. "Пантеры" выиграли финальную серию со счетом 4:2.

Отметим, что "Флорида" удержала звание сильнейшей команды НХЛ. В прошлом сезоне команда также обыграла в финальной серии "Эдмонтон" (4:3).

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Видео: YouTube / SPORTSNET