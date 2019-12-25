Канадский форвард СКА Бландизи дисквалифицирован за непристойный жест

Он показал его в матче.

КХЛ приняла решение дисквалифицировать нападающего СКА Джозефа Бландизи на один матч чемпионата и назначить ему денежный штраф.

Инцидент произошел в первом периоде встречи с нижегородским "Торпедо". Хоккеист был удален со льда за неприличный жест в адрес соперников. В лиге уточнили, что наказание вынесено на основании п.1.30 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, запрещающего использование оскорбительных или непристойных жестов в отношении судей и участников матча.

Размер штрафа не раскрывается. Согласно правилам, санкция за подобное нарушение может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Джозеф Бландизи подписал контракт со СКА 12 августа 2025 года. До перехода в Петербург он выступал в Северной Америке, где защищал цвета "Питтсбурга", "Нью-Джерси" и "Анахайма".

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere