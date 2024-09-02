Хоккейный клуб СКА изменил эмблему после ухода Ротенберга

Редизайн станет символом нового этапа в истории команды.

Хоккейный клуб СКА объявил о кардинальном изменении фирменного стиля, представив полностью обновлённую эмблему. В новом дизайне традиционная сине-бело-красная звезда уступила место красно-синей, на фоне которой теперь расположено название клуба.

Как сообщили в пресс-службе СКА, решение о смене логотипа было принято на заседании совета директоров клуба ещё в июне. Это первое серьёзное обновление визуального стиля за последние 10 лет — предыдущее изменение произошло в 2014 году, но тогда команда сохранила классическую эмблему.

"Меняемся, чтобы побеждать" — таким слоганом сопровождается презентация, дополненная эффектным видеороликом.

Обновление происходит после непростого сезона 2023/2024, когда армейцы заняли лишь седьмое место в Западной конференции КХЛ и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив московскому "Динамо".

Новая эмблема станет визитной карточкой команды в предстоящем сезоне. Болельщики уже активно обсуждают изменения в соцсетях, впереди — презентация обновлённой формы и другой клубной атрибутики.

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА провел обмен с "Салаватом Юлаевым", получив молодого голкипера.

Видео: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА