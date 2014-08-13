СКА провел обмен с "Салаватом Юлаевым", получив молодого голкипера

Трансфер подтвержден официальным каналом КХЛ.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга объявил о значительном обмене с уфимским "Салаватом Юлаевым". Согласно информации, опубликованной на официальном Telegram-канале Континентальной хоккейной лиги, петербургская команда передает уфимцам форварда Сергея Андронова и защитника Дмитрия Юдина.

В рамках этой сделки СКА приобретает права на 17-летнего вратаря Андрея Бондарева, который рассматривается как перспективный молодой игрок. Одновременно с этим клуб объявил об уходе еще четырех хоккеистов: Павла Акользина, Павла Дедунова, Артема Земченка и Николая Полякова.

Сергей Андронов, 36-летний ветеран, имеет в своем активе два Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также олимпийские золотую и серебряную медали. В прошлом сезоне он провел 40 матчей, набрав 4 очка. Дмитрий Юдин, 29-летний защитник, дважды выигрывал Кубок Гагарина с СКА и в минувшем чемпионате отметился 4 очками в 34 играх.

Ранее сообщалось, что экс-тренер СКА Ротенберг начнет работать с детьми.

Фото: freepik (viarprodesign)