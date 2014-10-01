Экс-тренер СКА Ротенберг начнет работать с детьми

Он покинул пост главного тренера СКА в июне.

Бывший главный тренер петербургского СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг объявил о планах тренировать детей в следующем сезоне. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"За четыре года работы мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути", — отметил Ротенберг. Теперь 42-летний специалист намерен сосредоточиться на детско-юношеском хоккее. "Сейчас я полностью сконцентрирован на работе с молодыми игроками и в следующем сезоне буду тренировать детей.

Это решение знакового для российского хоккея специалиста может придать новый импульс развитию молодёжного спорта в стране. Ранее Ротенберг в качестве тренера СКА дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2022 и 2023 годах) и получил звание заслуженного тренера России.

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Фото: СКА