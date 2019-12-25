  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бобровский стал лидером по количеству побед среди вратарей в НХЛ в 2024 году
Сегодня, 10:25
89
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Бобровский стал лидером по количеству побед среди вратарей в НХЛ в 2024 году

0 0

В сезоне 2023/24 вратарь стал обладателем Кубка Стэнли.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский стал лидером по количеству побед в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В нынешнем календарном году 36-летний россиянин выиграл с командой 51 матч. Из них 16 пришлись на плей-офф Кубка Стэнли сезона 2023/24, по итогам которого "Флорида" завоевала трофей. В финальной серии "пантеры" обыграли "Эдмонтон" со счетом 4:3.

Сергей Бобровский провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, в которых одержал 16 побед и пропустил 67 шайб. Один из матчей вратарь провел на ноль.

Ранее мы сообщали, что Задоров вышел на второе место по количеству штрафных минут в НХЛ в 2024 году.

Фото: gettyimages.com

Теги: национальная хоккейная лига, сергей бобровский, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии