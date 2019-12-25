Задоров вышел на второе место по количеству штрафных минут в НХЛ в 2024 году

Россиянин заработал 133 штрафные минуты.

Защитник "Бостона" Никита Задоров вышел на второе место по количеству штрафных минут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2024 году. Об этом сообщает SPORTSNET.

В период с 1 января по 24 декабря нынешнего года россиянин получил 133 штрафные минуты. Он уступил лидерство форварду "Калгари" Мартину Поспишилу, на счету которого 146 минут штрафа. Тройку лидеров замкнул Росс Джонстон из "Анахайма" с показателем 122 минуты.

Никита Задоров перешел в "Бостон" в июле 2024 года. В нынешнем сезоне НХЛ защитник провел 36 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

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