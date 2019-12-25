В столице ЦАР появилось ленинградское мороженое

В город Банги прибыл груз с конфетами, игрушками и мороженым из Северной столицы России.

Благотворители из России передали жителям столицы Центральноафриканской республики подарок. О передаче груза стал известно накануне.

Жители столицы страны – города Банги – получили эскимо, трубочки и "вафельные стаканчики" из Петербурга. Сладости прибыли в холодильнике из России вместе с бронемашинами для местных Вооруженных сил.



Африканские дети получили шоколадные конфеты "Мишка на Севере", произведенные на фабрике имени Крупской в Петербурге. Всего в Банги появилось пять тонн сладкого груза и около сотни тысяч игрушек – матрешки, неваляшки, плюшевые медведи.

Благотворительный груз был доставлен вместе с подарком для органов правопорядка Банги – бронированными разведывательно-дозорными машинами (БРДМ).