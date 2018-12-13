ЦИК Украины официально признал Владимира Зеленского президентом

За шоумена проголосовали 73,23 % избирателей.

ЦИК Украины официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. За шоумена проголосовали 73,23 % избирателей, когда как за его главного конкурента Петра Порошенко — 24,45 %. Об этом пишут РИА Новости.

В ближайшее время Верховная Рада должна объявить дату инаугурации Зеленского. По закону торжественная церемония должна состояться не позднее 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В этом случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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Видео: YouTube / Зе!