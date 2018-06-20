Стало известно, кто станет первой леди Украины

В сети появилась информация об Елене Зеленской.

Украинские СМИ опубликовали информацию о жене Владимира Зеленского, который с большим отрывом побеждает на выборах президента Украины. Елена замужем уже 16 лет, работает в студии "Квартал-95" и занимается бизнесом. Об этом рассказал телеканал ICTV.

Елена Зеленская (в девичестве Кияшко) родилась в феврале 1978 года в Кривом Роге. Вместе с будущим мужем училась в одной школе, однако тогда не была с ним знакома. Поступила в Криворожский технический университет на строительный факультет. С отличием окончила вуз, однако по профессии никогда не работала.

Елена и Владимир познакомились во время учебы в университете. В 2003 году пара поженилась. В настоящий момент супруга Зеленского работает автором в юмористической студии "Квартал-95". Согласно налоговой декларации, Елене принадлежит 0,01 % компании, все остальные акции во владении Владимира. Кроме того, у Зеленской есть 25 % компании по переработке и консервированию рыбы.

По началу супруга будущего президента Украины была против участия мужа в выборах. Однако со временем изменила свое решение.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Оппонентом Зеленского стал действующий глава страны Петр Порошенко. После обработки 70,33 % протоколов Владимир набрал рекордные 73 % голосов. За Порошенко проголосовали 24,66 % избирателей.

Видео: YouTube / Зе!Президент