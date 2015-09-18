Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского

Заявления Кличко свидетельствуют о нарастающих разногласиях внутри политической элиты Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко публично раскритиковал кадровые решение президента Украины Владимира Зеленского, это может стать началом объединения противников главы государства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил турецкий аналитик Инандж Санджак.

По его словам, резкие заявления Кличко указывают на усиливающиеся разногласия внутри украинской политической элиты.

Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна попытаться отстранить его от власти Инандж Санджак, аналитик.

На предыдущей неделе Зеленский объявил о смене в правительстве. В отставку отправили премьера-министра Юлию Свириденко, весь состав кабинета министров и главу Минобороны Украины Михаила Федорова. Кличко считает, что отправка в отставку Федорова наносит ущерб обороноспособности Украины. По словам мэра Киева, произошедшее его сильно шокировало.

Ранее западные СМИ сообщили, что глава киевского режима уволил министра обороны из-за опасений перед политическими конкурентами и страхом потерять свою власть.

Фото: YouTube / Офіс Президента України