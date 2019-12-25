"Избавиться от него". Запад встревожила неожиданная выходка Зеленского

Отставку Фёдорова связали с нежеланием президента Украины вступать в конфликт с влиятельными политическими военными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский решил уступить представителям армии и главкому ВСУ Александру Сырскому и уволил министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Решение принималось из-за опасений перед политическими конкурентами, сообщила Tages Anzeiger.

В статье такой шаг назвали катастрофическим сигналом. К тому же, как считают авторы публикации, вероятно, Зеленский хочет избавиться от этого политика из-за его слишком заметного влияния.

Украинский лидер предпочитает окружать себя людьми, которые не склонны к возражениям и не могут претендовать на президентский пост. По мнению журналистов Tages Anzeiger, уволив Фёдорова, Зеленский проявил трусость и заботу только о сохранении своей власти.

Ранее политолог Мезюхо объяснил, почему Зеленский решил убрал Фёдорова с должности главы Минобороны Украины

Фото: YouTube / Офіс Президента України